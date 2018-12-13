Разборка без лидеров: ЦСКА и «Химки» впервые сойдутся в этом сезоне

В 12-м туре регулярного сезона Евролиги российских любителей баскетбола ждет ставшее уже легендарным противостояние ЦСКА и «Химок». Армейцы выиграли шесть из семи последних «Дерби Ленинградки», серия же плей-офф-2017/18 между нашими клубами была настоящим триллером. Все четыре игры закончились с разницей в шесть и менее очков и подарили болельщикам много незабываемых моментов.

Матч в «Мегаспорте» должен стать чрезвычайно зрелищным, несмотря на потери в обоих коллективах. Подмосковный клуб сыграет без двух своих ключевых игроков — защитника Алексея Шведа и форварда Энтони Гилла. Армейцы, в свою очередь, по-прежнему не могут рассчитывать на своего лучшего снайпера Уилла Клайберна, восстановление которого немного затянулось.

— ЦСКА не нуждается в представлении, команда заслуженно занимает место в тройке лидеров регулярного чемпионата Евролиги в этом сезоне, — отметил центровой «Химок» Малкольм Томас. — Баскетболисты ЦСКА очень дисциплинированно действуют в защите, бросают с высоким процентом, особенно у себя дома. Нам будет нелегко, ведь мы выйдем на эту игру без Шведа и Гилла. Нужно предпринять сверхусилия, чтобы компенсировать их отсутствие. Без них нам придется сделать намного больше работы, но подчеркну, что все игроки, собранные в «Химках», достойны игрового времени в Евролиге и способны на многое.

Результат встречи будет зависеть от множества личных дуэлей, в том числе и на позиции «пятого» номера. Будет любопытно понаблюдать за противостоянием капитана ЦСКА Кайла Хайнса и новичка «Химок» Джордана Мики, набравшего отменную форму в последних матчах. Не менее интересна будет «разборка» и между Малкольмом Томасом и Отелло Хантером.

— Мы уважаем «Химки», это команда очень высокого уровня, которая в прошлом году доставила нам много проблем в плей-офф, — рассказал «Известиям» центровой ЦСКА Отелло Хантер. — Я знаю, что эта игра очень принципиальна для наших болельщиков, поэтому мы сделаем всё возможное и даже чуть больше, чтобы одержать победу. В прошлом туре мы не совсем удачно сыграли с «Басконией», поэтому постараемся вновь выйти на победный путь в Евролиге.

В прошлом туре не только ЦСКА был бит в Витории, но и «Химки» проиграли на выезде «Баварии». При этом армейцы делят 2–3-е место с «Реалом» (девять побед — два поражения), подмосковный же клуб расположился только на 11-й строчке (четыре победы — семь поражений).

— Мы выдали не лучший старт, но все главные матчи у нас впереди — продолжил Малкольм Томас. — В Евролиге очень высокая конкуренция, поэтому плотность команд в турнирной таблице сумасшедшая. Стоит нам одержать несколько побед — и мы закрепимся в зоне плей-офф.

В составе обеих команд будет много игроков, которые сыграют в «Дерби Ленинградки» впервые, например защитник ЦСКА и сборной России Иван Ухов.

— У меня нет волнения перед отчетной игрой, это такой же матч, как против условной «Баварии» и «Реала», — сказал «Известиям» Иван Ухов. — У «Химок» не будет двух лидеров, и это большие потери, но уверен, что команда сможет перестроиться. Даже без Гилла и Шведа у них много классных исполнителей и очень опытный тренер. Мы настраиваемся на тяжелый матч.

При этом Иван Ухов отметил, что в ЦСКА отличная атмосфера и никто уже не думает о поражении от «Басконии».

— Не нужно зацикливаться на поражениях, иначе можно загнать себя в яму, из которой сложно будет выбраться, — продолжил защитник ЦСКА. — Мы проанализировали игру с «Басконией», сделали работу над ошибками и теперь двигаемся дальше.

Матч ЦСКА–«Химки» начнется в 20:00 мск. В других играх четверга встретятся «Олимпиакос»–«Анадолу Эфес», «Фенербахче»–«Милан», «Маккаби»–«Баскония» и «Реал»–«Барселона».

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