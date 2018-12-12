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Ученые в Крыму нашли способ безопасной очистки водоемов

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Специалисты из Крымского федерального университета (КФУ) выявили новый способ биологический очистки замкнутых водоемов безопасным для окружающей среды способом. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

По словам доцента кафедры экологии и биологии КФУ Владимира Подопригора, искусственные водоемы создают строго с определенной целью: для купания или разведения рыбы. Вместе с тем, как правило, там отсутствуют основные элементы самовосстановления, потому в водоемах накапливаются органические вещества, способствующие возникновению неприятных запахов и росту болезнетворных организмов, пишет НСН.

В этой связи водоемы нуждаются в очистке химическими веществами. Специалист же предложил решить проблему очистки при помощи сообщества бактерий, которые живут в разных субстратах, а подспорьем для этого должна стать система насосов, пишет КИА.

Отмечается, что похожая система уже применяется в декоративных водоемах и без вмешательства человека она может функционировать годами, сохраняя воду чистой и прозрачной.

20 ноября сообщалось, что в Рязанской области лед на пруду стал красным, предположительно, из-за работы местного предприятия.

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