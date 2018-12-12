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Парковки в Москве станут бесплатными в новогодние праздники

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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На время новогодних праздников парковочные места в Москве станут бесплатными. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Отмена оплаты парковки будет действовать в городе с 31 декабря 2018 года по 8 января 2019 года. Уточняется, что оставить автомобиль можно будет на любой стоянке, входящей в зону парковочного пространства города.

Уточняется, что плата не будет взиматься за остановку и на тех улицах, которые с середины декабря попали под действие повышенного тарифа в размере 380 руб./ч. Вместе с тем плоскостные стоянки со шлагбаумом будут работать в новогодние праздники в обычном режиме, отмечает телеканал «360».

Бесплатный парковочный режим по воскресным и праздничным дням заработал в качестве эксперимента в 2015 году. Затем по решению правительства Москвы такая возможность стала действовать на постоянной основе.

4 декабря сообщалось, что при изменении тарифов на парковку в Москве учитывалась загруженность улиц, а также принимались во внимание рекомендации экспертов. Изменения затронут только 5% парковочных мест в центре города.

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