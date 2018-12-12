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Оригинал-макет обложки альбома «45» группы «Кино» выставят на торги

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Фото: Аукционный дом «Литфонд»
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Оригинал-макет обложки дебютного альбома «45» группы «Кино», выпущенного на для катушечных магнитофонов в 1982 году, выставят на торги 13 декабря. Об этом говорится на сайте аукционного дома «Литфонд».

Лот оценивается в 280–300 тыс. рублей. Уточняется, что его происхождение — из собрания первого барабанщика группы, приятеля по художественной школе и реставрационному ПТУ Романа Баринова.

«Сорок пять» стал одним из первых рок-альбомов в Советском Союзе, на которых вместо настоящей ударной установки применялась драм-машина. Для создания требуемого звука помимо акустических, электро- и бас-гитар активно использовались флейта, виолончель и колокольчики», — говорится в сообщении.

Студийный альбом группы «Кино» был записан вместе с музыкантами «Аквариума» и выпущен на бобинах в 1982 году. В то время музыкальный коллектив состоял всего лишь из двух человек — Виктора Цоя и Алексея Рыбина. Музыканты не были широко известны. Возможность записать материал, накопленный за три года, они получили благодаря помощи Бориса Гребенщикова. В альбом вошли 12 песен, его презентация состоялась в Ленинградском рок-клубе. «45» удостоился сдержанных отзывов.

16 ноября сообщалось, что регистрационный знак автомобиля Виктора Цоя, на котором лидер группы «Кино» разбился, был продан за 2 млн рублей. С молотка ушла и доверенность на управление машиной — за 2,6 млн рублей.

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