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Малый бизнес в Приморье получит налоговые льготы с 2019 года

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Закон о двукратном снижении налоговых ставок для отдельных категорий предприятий малого и среднего бизнеса, приняли депутаты заксобрания Приморского края. С 1 января 2019 года поддержку смогут получить впервые зарегистрированные юридические лица, которые создадут обрабатывающие производства, предприятия по утилизации отходов, будут предоставлять услуги в области ликвидации последствий загрязнений, займутся разработкой компьютерного программного обеспечения, начнут работать в области информационных технологий или в сфере культуры.

По словам вице-губернатора Константина Богданенко, вовлечь малый бизнес в развитие экономики — одно из поручений майского указа Владимира Путина.

«Считаю, что это станет хорошим стимулом и поддержкой для тех, кто планирует начать свое дело в Приморье, позволит таким предпринимателям окрепнуть и развить бизнес, чтобы в последующем уверенно работать на общих условиях», — сказал Богданенко.

Налоговые льготы будут предоставляться в течение трех лет с момента создания предприятия. Будет доступно два вида ставок, пишет ИА UssurMedia.

За 11 месяцев 2018 года российское государство субсидировало госкорпорации и компании на сумму свыше триллиона рублей. Это на 10% больше выделенного за весь прошлый год, рассказал «Известиям» источник в Счетной палате. В Минэкономразвития рассказали о росте производительности получателей бюджетных средств среди представителей малого и среднего бизнеса и перевыполнении плана в прошлом году.

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