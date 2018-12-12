Пользователь Сети нашел покупателя на выпавшие усы своих кота и кошки

Один из пользователей Сети под ником Alexsush2 рассказал на портале «Пикабу», что его жена собирала выпавшие усы (вибриссы) кота и кошки и их накопилось приличное количество.

«Ради прикола я решил их выставить на продажу на одной из торговых площадок», — цитирует мужчину «Ридус».

На необычное объявление откликнулся некий Олег, которого заинтересовали усы в количестве 15 штук. Он выдвинул к ним следующие требования: вибриссы должны были быть одинаковой длины, не седые и не крашенные. Покупатель отметил, что у шотландской кошки его знакомой имеются такие, но «она их не отдает».

После вопроса продавца, зачем мужчине нужны кошачьи усы, выяснилось, что они как нельзя лучше подходят для изготовления струн для декоративной готической гитары, «которая жарит по-черному», а человеческий волос слишком тонок и быстро рвется, поэтому не подходит, сообщает НСН.

Стоимость усов не называется.

Вибриссы позволяют животным определять расположение предметов и уклоняться от столкновений с препятствиями даже в полной темноте.

Ранее, 6 декабря, пользователи соцсетей высмеяли президента Украины Петра Порошенко, опубликовавшего в Twitter пост про кота и его фотографию.