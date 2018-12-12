После того как разведка ДНР в мельчайших подробностях описала приготовления вооруженных сил Украины к провокации на южной границе республики, Петр Порошенко не нашел другого ответа, как констатировать, что идет война. Причем не с донбасскими республиками, а с Россией. Проиллюстрировал это он на примере инцидента в Керченском проливе.

Российская реакция была молниеносной: «Мы не согласны с такой трактовкой, речь идет о провокации с украинской стороны и о грубом нарушении государственной границы России, со всеми вытекающими последствиями для нарушителей», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Война» для Порошенко — это не более чем фигура речи, которую удобно использовать для пропагандистской кампании. В отличие от граждан Украины, которые каждый день на себе лично ощущают последствия политики киевского режима. В стране в настоящий момент сложилась ситуация, в рамках которой Порошенко вынужден (надо отметить, что он и не против) обострять риторику и провоцировать новые конфликты.

Неумолимо подходит к завершению действие закона «О правовом режиме военного положения». И, как следствие, киевской власти необходимо искать поводы для его продления. Или, что менее вероятно, объяснять почему они его отменят.

В этом документе четко определено, что закон вводится в случае «вооруженной агрессии или угрозы нападения, опасности государственной независимости Украины, ее территориальной целостности» и прекращает действие при условии устранения этих опасностей. Отдельно оговорено, что данный закон может быть прекращен по истечении срока, на который он был введен. Но было бы в высшей степени парадоксальным ожидать, что военное положение будет снято до того, как якобы имеющие место угрозы Украине ликвидируют.

Так, если по заявлениям Порошенко идет война, то о каком прекращении действия закона идет речь? Конечно, необходимо его продлевать, и, как следствие, ни о каких выборах не может идти и речи.

Тут необходимо одно важное уточнение. По информации из Киева, люди, занимающиеся предвыборной компанией Порошенко, ожидают итоговых рейтингов кандидатов в президенты в 20-х числах декабря. Если они покажут позитивную динамику популярности действующего президента и значительное сокращение разрыва между ним и Юлией Тимошенко в пять и менее процентов, возможно и принятие дополнительного закона «О выборах в условиях военного положения». Хотя такой процедуры нет в украинской конституции, в условиях «правового» государства в стране никто особо не удивится его появлению.

На основании Государственного реестра избирателей и открытой статистической информации на Украине порядка 15 млн «мертвых душ» — то есть граждан, которые не могут принять участие в голосовании по различным причинам. Исходя из этого Петр Порошенко и его окружение могут рассчитывать на победу при задействовании этого административного ресурса.

С учетом всего вышеизложенного сценарий продления военного положения на Украине представляется наиболее вероятным. Причем эту пролонгацию можно осуществлять регулярно, ведь угрозу всегда можно найти. И за ней украинским властям далеко ходить не надо.

Война необходима Порошенко, так как проще всего именно так объяснять непрофессионализм управленцев, тотальную коррупцию и позу с протянутой рукой перед западными партнерами, которые, к сожалению, продолжают потакать режиму.

Трагедия современной Украины в первую очередь заключается в том, что фактически весь народ оказался заложником человеконенавистнической политики нынешнего режима. Но, с другой стороны, исторический опыт свидетельствует, что подобные режимы уходят бесславно. А после этого наступают оттепель и рассвет для государств и народов.

Автор — директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии

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