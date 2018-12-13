Биотуалеты поставили в коридоре сельской школы в Красноярском крае
В сельской школе Красноярского края биотуалеты поставили прямо в коридоре. На кабинки случайно наткнулись областные депутаты, когда приехали с проверкой. Двери туалетов заклеили скотчем. Детям приходится бегать на улицу.
В сельской школе Красноярского края биотуалеты поставили прямо в коридоре. На кабинки случайно наткнулись областные депутаты, когда приехали с проверкой. Двери туалетов заклеили скотчем. Детям приходится бегать на улицу.