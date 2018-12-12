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Германия выступила за продление санкций против России

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Германия будет выступать перед Евросоюзом за продление санкций в отношении России. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, отвечая на вопросы парламентариев в бундестаге.

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«Мы будем работать над продлением санкций, так ка обеспокоены поведением России»,— цитирует Меркель партия Христианско-демократический союз Германии (ХДС) в Twitter 12 декабря.

Меркель также добавила, что страна не приемлет «претензии России на Азовское море». По ее словам, ранее Москва отказалась от расширения миссии ОБСЕ на Керченский пролив и Азовское море.

Страны ЕС и США впервые ввели санкции после референдума в Крыму, проведенного в 2014 году. Тогда 96,77% жителей полуострова проголосовали за присоединение к РФ.

После этого санкции неоднократно расширяли и продлевали. Президент России Владимир Путин считает, что эти ограничения «не могут быть универсальными». По его словам, рано или поздно станет очевидным, что их применение «вредит всем, в том числе и инициаторам этих инициатив».

7 декабря немецкий политик Аннегрет Крамп-Карренбауэр была избрана новым председателем партии ХДС. Голосование состоялось на съезде политической организации в пятницу в Гамбурге. Уходящей с поста председателя Меркель на прощание подарили дирижерскую палочку. На съезде в Гамбурге канцлер ФРГ поблагодарила однопартийцев за «честь и радость» возглавлять партию в течение почти 19 лет.

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