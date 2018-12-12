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Жители Подмосковья сдали на переработку больше 500 т техники

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Жители Московской области сдали на переработку 514 т техники в 2018 году. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства имущественных отношений.

Указанный объем удалось собрать за 11 месяцев текущего года организаторам акции «Школа утилизации: электроника» — Фонду рационального природопользования. Проходила акция почти во всех муниципальных образованиях области. Участие в ней приняли 460 организаций. В частности, порядка 300 т собрали органы государственной и муниципальной власти, а также бюджетные учреждения. Самыми активными по числу участников и объему собранной на утилизацию техники стали Дмитровский и Пушкинский районы, а также городские округа Балашиха, Мытищи и Дубна, пишет НСН.

По словам исполняющего обязанности министра имущественных отношений Подмосковья Алексея Вьюркова, суть акции заключается в том, «чтобы вся отслужившая техника перерабатывалась на вторичное сырье», а это, в свою очередь, «обеспечит сохранение природных ресурсов и сократит количество техники, вывозимой на полигоны».

В декабре 2018 года акция пройдет еще в восьми муниципальных образованиях, а в январе 2019 года организаторы подведут итоги и торжественно наградят наиболее активных участников, сообщает телеканал «360».

3 декабря сообщалось, что в России создадут новые мощности для переработки использованных батареек. Комплексы построят на базе объектов по уничтожению химического оружия.

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