Роскомнадзор внес предписания двум телеканалам

Роскомнадзор вынес предписания музыкальным телеканалам Musicbox и Russian Musicbox за несоответствие знака информационной продукции требованиям Федерального закона №436-ФЗ «О защите детей…». Эксперты заключили, что содержание видеоряда, транслируемого телеканалами, не соответствовало знаку «16+».

Видеоматериал требует маркировки знаком «18+», говорится в сообщении на сайте ведомства 12 декабря. Кроме того, для контента с такой маркировкой действует особый режим распространения: он должен транслироваться в эфире в ночные часы.

«Ранее за эти же нарушения в отношении учредителей и главных редакторов телеканалов были составлены протоколы об административных правонарушениях», — говорится в сообщении.

5 декабря стало известно, что глава Роскомнадзора Александр Жаров считает необходимым ввести дополнительные возрастные маркировки «1+» и «3+» для СМИ с целью защиты детей от информации, которая может негативно сказаться на их психике.