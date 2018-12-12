Егорян объяснила свои слова о «тупых детях»

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян в беседе с телеканалом «360» объяснила, почему назвала детей на тренировках тупыми в интервью телеканалу «Матч ТВ».

По словам спортсменки, она так выразилась в хорошем смысле слова, а сама никогда бы не смогла стать детским тренером, поскольку не может кричать на детей и не умеет им отказывать. Егорян также добавила, что преклоняется перед теми, кто воспитывает юных спортсменов.

«Я же сказала, что дети тупые в хорошем смысле этого слова. Ну то, что это нормально, что дети могут чего-то не понимать, не делать какие-то вещи. И что если ты работаешь с ребенком, то нужно 10 раз повторить, чтобы до него дошло. Возможно, я выразилась грубо» — рассказала Яна Егорян.

24-летняя олимпийская чемпионка из Химок родилась в Тбилисси, но до шести лет жила в Ереване. После этого вместе с родителями будущая спортсменка переехала в Подмосковье.