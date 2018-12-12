Эксперт объяснил слова Порошенко о «наступлении» РФ на Украину

Президент Украины Петр Порошенко, заявивший, что Россия «в любой момент может начать военную операцию против Киева», находится в безвыходном положении из-за крайне низкого рейтинга у себя в стране. Такое мнение высказал военный эксперт Игорь Коротченко.

«Вся активность Порошенко нацелена на то, чтобы найти хоть какой-то выход из сложившейся ситуации. Он может заявлять всё что угодно: о полете на Луну, о вступлении Украины в «лигу сексуальных реформ» — это всё из одной серии», — приводит его слова «Федеральное агентство новостей».

Эксперт подчеркнул, что цена заявлений украинского лидера «нулевая», поскольку он мечется, «как загнанный в угол шакал», понимая, что президентскую гонку ему не выиграть.

Коротченко обратил внимание, что Порошенко может организовать военную провокацию в Донбассе ради продления военного положения и отмены выборов, поскольку ему жизненно необходимо усидеть в президентском кресле. Аналитик предположил, что провокация может последовать 14 декабря, о чем ранее предупреждали представители ДНР.

Как подчеркнул военный эксперт, Россия не будет «пассивно наблюдать» за массовым геноцидом мирного населения в Донбассе и сам Порошенко должен тоже это понимать.

Ранее в декабре Порошенко дал интервью телеканалу Fox News, в котором назвал войной события в Керченском проливе, в результате которых украинские моряки были задержаны российскими пограничниками. Он предположил, что Россия якобы может в любой момент начать наземную операцию, поэтому Киеву нужны поставки летального оружия.