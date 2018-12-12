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Штрафы за тайную вырубку деревьев планируют повысить в Петербурге

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Фото: ТАСС/Виктор Бартенев
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В Санкт-Петербурге планируют повысить штраф за вырубку деревьев без соответствующего информационного щита. Сумма штрафа для компаний составит до 500 тыс. рублей. Соответствующий законопроект принят городским парламентом в первом чтении, сообщает телеканал «78».

Исходя из документа, штраф для должностных лиц составит от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

Как рассказала автор законопроекта Надежда Тихонова, жалобы на рубку деревьев поступают от горожан в большом количестве. При этом с 2014 года по данной статье к ответственности были привлечены всего восемь компаний.

Тихонова также отметила, что в связи с частым получением жалоб на рубку деревьев, связать столь малое количество штрафов с отсутствием нарушений она не может.

В свою очередь депутат Александр Рассудов считает повышение штрафов чрезмерными. Он выразил мнение, что бывают случаи, когда установка информационных щитов занимает большее количество времени, чем сама рубка.

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