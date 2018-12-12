Два моста и путепровод отремонтировали на федеральных трассах в Татарстане

В Республике Татарстан отремонтировали два моста и путепровод, расположенные на федеральных автотрассах. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

За дорожно-строительный сезон был отремонтирован путепровод через железную дорогу на трассе Р-239 Казань–Оренбург в Бугульминском районе. Здесь был проведен ремонт опор и пролетного строения, а также обновлено дорожное покрытие, установлено барьерное ограждение и нанесена разметка. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

На трассе М-7 был отремонтирован мост через Свиягу, который соединяет Верхнеуслонский и Зеленодольский районы. Здесь были проведены работы по восстановлению мостового полотна, установке судовой сигнализации, укладке новой гидроизоляции и устойчивой к вибрационным нагрузкам композиции.

Также на трассе М-7 дорожники отремонтировали мост через суходол. Было восстановлено дорожное полотно, обновлены балки на переходе и установлены габаритные ворота для проезда сельхозтехники.

Помимо этих участков, на федеральных дорогах были проведены работы по ремонту шести водопропускных труб.