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Брянский госуниверситет прекратит опыты над животными

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Брянский государственный университет подписал договор с Центром защиты прав животных. Он предусматривает прекращение любых опытов над представителями фауны.

Как пояснили в вузе, больше студенты не будут ставить опыты над лягушками, мышами и другими животными. Учащиеся будут тренироваться на специальных манекенах и с помощью компьютерных программ. Об этом сообщает газета «Брянские новости» со ссылкой на телекомпанию «Брянская губерния».

Биологам в БГУ предоставят 25 компьютерных программ, книги, а также макет собаки с двигающимся языком, сменными дыхательными путями и пульсом.

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