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В Петрозаводске благоустроят 12 общедоступных мест до 2022 года

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В мэрии Петрозаводска обсудили реализацию программы «Формирование комфортной городской среды». До 2022 года планируется провести благоустройство 12 мест в городе.

За 2018 год на преобразование общественных и дворовых территорий направили более 30 млн рублей. В частности, удалось реализовать проекты по обустройству лыжной трассы «Фонтаны», парка имени 50-летия пионерской организации и аллеи Дружбы. Об этом сообщает ИА «Карелinform».

В дальнейшем мэрия ожидает увеличения финансирования проектов. Это позволит преобразить еще 12 общедоступных мест в течение четырех лет.

Кроме того, в 2018 году была реализована программа по благоустройству дворов. Более 25 млн рублей направили на преобразование 16 территорий.

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