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Более 100 лифтов заменили в домах Тульской области

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В 2018 году фонд капитального ремонта Тульской области заменил в общей сложности 102 лифта в жилых многоквартирных домах. Все они уже запущены.

Впрочем, как сообщает ИА «Тульские новости», сложности при вводе лифтов в эксплуатацию всё же возникали. Они были связаны с невыполнением управляющими организациями определенных требований.

Так, у многих лифтов не было документов на обслуживание, страховых полисов, приказов о назначении ответственных, не функционировала переговорная связь между пассажирами и диспетчерами.

Ранее сообщалось о том, что в одном из домов Орла рухнул лифт в многоэтажном доме. В этот момент он находился на 14-м этаже. Находившийся в кабине мужчина получил травмы.

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