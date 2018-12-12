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322 млрд было выделено за 10 лет на обеспечение ветеранов жильем

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Начиная с 2008 года государство направило свыше 322 млрд рублей на обеспечение ветеранов Великой отечественной войны (ВОВ) жильем. Об этом 12 декабря на заседании оргкомитета «Победа» рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

«Жильем были обеспечены более 300 тыс. ветеранов. На эти цели из федерального бюджета было направлено 322,3 млрд рублей. Сейчас в бюджете на 2018 год предусмотрено почти 2 млрд рублей и в 2019 году еще 2,6 млрд рублей, поскольку основное обеспечение уже произошло в предыдущие годы», — цитирует ее ТАСС.

Голикова отметила, что в 2018 году в очередь на улучшение жилищных условий встали 161 ветеран и инвалид ВОВ, и они являются приоритетными получателями помощи от государства.

Ранее на этом же заседании вице-премьер заявила, что по состоянию на 1 ноября 2018 года в России проживает 1,4 млн ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны (ВОВ).

Президент России Владимир Путин, принимающий участие в заседании оргкомитета «Победа» сообщил, что власти будут ежегодно оказывать участникам ВОВ единовременную материальную помощь. Речь идет о возможности оказывать материальную помощь ветеранам ежегодно в преддверии Дня Победы, а не только к юбилейным датам.

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