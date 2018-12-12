Прямой эфир

Брянский Стародуб и сербский Горни-Милановац стали побратимами

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Городами-побратимами стали Стародуб в Брянской области и Горни-Милановац в Сербии. Соглашение о побратимстве подписал глава администрации Стародуба Дмитрий Винокуров.

По словам градоначальника, это соглашение стало своеобразным подведением итогов международной деятельности.

«Считаю установление партнерских отношений между городами, как представителями России и Сербии, крепким рукопожатием», — цитирует Винокурова NASHBRYANSK.RU.

После завершения церемонии подписания представители делегаций возложили венки к памятнику 408 русским воинам, которые погибли при освобождении Горни-Милановаца от фашистов в Великую Отечественную войну. Председателю общины Горни-Милановац Деяну Ковачевичу подарили икону Божией Матери Троеручица.

Ранее сообщалось о том, что у Иркутска появится город-побратим в Индии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Новый диализный центр открыли в Брянске
В МИДе осудили торговую войну Косово против Сербии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017