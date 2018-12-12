Брянский Стародуб и сербский Горни-Милановац стали побратимами

Городами-побратимами стали Стародуб в Брянской области и Горни-Милановац в Сербии. Соглашение о побратимстве подписал глава администрации Стародуба Дмитрий Винокуров.

По словам градоначальника, это соглашение стало своеобразным подведением итогов международной деятельности.

«Считаю установление партнерских отношений между городами, как представителями России и Сербии, крепким рукопожатием», — цитирует Винокурова NASHBRYANSK.RU.

После завершения церемонии подписания представители делегаций возложили венки к памятнику 408 русским воинам, которые погибли при освобождении Горни-Милановаца от фашистов в Великую Отечественную войну. Председателю общины Горни-Милановац Деяну Ковачевичу подарили икону Божией Матери Троеручица.

Ранее сообщалось о том, что у Иркутска появится город-побратим в Индии.