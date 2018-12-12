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ЛНР передала Киеву 42 заключенных

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Фото: РИА Новости/Игорь Маслов
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Луганская Народная Республика (ЛНР) передала украинской стороне 42 заключенных, которые были осуждены до начала конфликта в Донбассе. Об этом 12 декабря, сообщила руководитель рабочей группы по обмену военнопленных самопровозглашенной республики Ольга Кобцева.

По ее словам, эти люди, осужденные по общеуголовным статьям, пожелали продолжить отбывать наказание на территории, подконтрольной Киеву, сообщает «Луганский информационный центр».

Отмечается, что заключенные были переданы в одностороннем порядке в качестве жеста доброй воли.

4 декабря на встрече Контактной группы в Минске была заключена договоренность о передаче украинской стороне заключенных, осужденных до событий 2014 года и отбывающих наказание на территории республик Донбасса.

В начале декабря сообщалось, что ЛНР предложила украинскому командованию забрать тело члена диверсионной группы, погибшего при попытке проникнуть на территорию республики.

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