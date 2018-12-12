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Уникальные саженцы яблонь вырастили в Тамбовской области

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Ученые Мичуринского государственного аграрного университета разработали проект «Инновационные основы производства сертифицированного оздоровленного посадочного материала плодовых культур методами биотехнологии». Речь идет о промышленном производстве высококачественного оздоровленного привойно-подвойного материала яблони. Для этого используются инновационные достижения питомниководства и биотехнологий.

Как уточняет ИА «ОнлайнТамбов. ру», уникальность этого проекта в том, что репродукционные процессы растений происходили на клеточном и организменном уровнях. Для этого использовались автоматизированные и роботизированные системы, минимально инвазивные технологии и поточные схемы.

Ученые выработали рекомендации по поводу самых перспективных сортов для размножения в условиях in vitro. Они отработали методики введения растений в искусственную среду и проверили материал на наличие латентных вирусных инфекций.

Конечной стадией проекта должно стать массовое производство отечественного посадочного материала плодовых культур для закладки садов во всех регионах, где развито промышленное садоводство.

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