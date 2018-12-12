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Свердловская чиновница Глацких вернулась к руководству ведомством

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Фото: ТАСС
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Директор упраздненного департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких вернулась к работе на время реорганизации ведомства. Ранее чиновница была отстранена от должности из-за слов о том, что государство «ничего не должно» молодежи.

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«Ольга Глацких вышла на работу и исполняет обязанности директора департамента молодежной политики на время реорганизации», — рассказали журналистам «РИА Новости» в департаменте информационной политики губернатора области в среду, 12 декабря.

Отмечается, что ликвидация ведомства займет некоторое время, так как по законодательству с момента уведомления сотрудников о сокращении до прекращения трудовых отношений должно пройти два месяца. Также в департаменте добавили, что Глацких был объявлен выговор за некорректные публичные высказывания, которые она допустила.

10 декабря на сайте регионального правительства появилась информация о том, что на базе упраздненного департамента молодежной политики создадут новое ведомство — министерство образования и молодежной политики Свердловской области.

В региональном правительстве отказались прокомментировать «Известиям» дальнейшую судьбу чиновницы. Однако 12 декабря представитель департамента информационной политики правительства региона заявил «Федеральному агентству новостей», что новый департамент возглавит точно не Глацких. Решение о том, кто будет руководить ведомством, примет губернатор.

Скандал с Глацких разгорелся после ее резонансного заявления на встрече с детьми-волонтерами. Чиновница высказалась о том, что государство молодежи «ничего не должно», а их родителей «никто не просил рожать». Соответствующая видеозапись появилась на YouTube 5 ноября. Позже она заявила, что ее слова были вырваны из контекста.

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