Кроссоверу Volkswagen Teramont добавили опций

Компания Volkswagen расширяет набор базового и опционального оборудования для кроссовера Teramont 2019 модельного года. Об этом сообщает пресс-служба фирмы. В перечень стандартного оснащения модели добавлены: адаптивный круиз-контроль, cистема контроля дистанции спереди Front Assist со встроенной функцией автоматического торможения City Emergency Braking и многофункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой и подогревом.

Также к заказу стали доступны два новых цвета: синий Pacific и коричневый Hunting — оба с эффектом металлик. Кроме того, опционально клиент может оборудовать автомобиль индивидуальными сиденьями второго ряда повышенной комфортности. Пассажиры среднего ряда смогут самостоятельно настраивать положения спинок сидений, подлокотников.

В дополнение к доступному опциональному оборудованию добавлен пакет «Техника», в который входит система кругового обзора Area View, включая камеру заднего вида.

На сегодняшний день кроссовер оборудуется бензиновыми двигателями мощностью 220 л.с. или 280 л.с. в паре с 8-ступенчатой автоматической КПП. Для модели доступны четыре варианта комплектаций.

В Калуге 4 декабря прекращается выпуск кроссовера Volkswagen Tiguan с двухлитровым турбодизельным двигателем. Клиентам, ранее заказавшим такие машины, предложат выбрать бензиновую версию автомобиля, кроме того, они смогут получить компенсацию.