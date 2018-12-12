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Около 4 тыс. жителей Астрахани остались без отопления и горячей воды

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До 107 зданий выросло количество многоквартирных домов и учреждений в Астрахани, которые оказались без отопления и горячей воды. Причиной стал срочный ремонт тепловых сетей.

Как уточняет «Астрахань-24», без тепла остаются здания в районе улицы Татищева. В основном это жилые дома. В общей сложности от коммунальной аварии пострадали порядка 4 тыс. человек.

В пресс-службе компании «Астраханские тепловые сети» пообещали завершить ремонтные работы сегодня, 12 декабря, ориентировочно до 17 часов.

В настоящее время температура в Астрахани не поднимается выше +4 градусов.

В ночь на субботу, 8 декабря, произошел прорыв теплотрассы в Барнауле. Без тепла в 20-градусный мороз остались 55 жилых домов, 245 частных жилых строений, два детских сада, две школы и три медицинских учреждения.

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