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Липчанин отсудил у магазина 100 тыс. рублей за скрипучий диван

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В суде Липецка вынесли решение по иску покупателя дивана, который он подал к продавцу мебели. Житель города купил у частного предпринимателя диван за 35 тыс. рублей, однако очень скоро мебель пришла в негодность.

Мужчина заметил дефекты вскоре после приобретения. Диван начал скрипеть, у него отвалился левый подлокотник, а короб для белья повредил саморез. Покупатель указал продавцу на дефекты и потребовал деньги обратно. Однако магазин оставил претензии мужчины без ответа.

Тогда он обратился в суд с требованием не только вернуть ему средства, потраченные на диван, но также компенсировать убытки и моральный вред, возместить неустойку, судебные расходы и наложить на магазин штраф. Продавец претензии покупателя не признал, но эксперты все заявленные покупателем дефекты подтвердили.

В итоге суд признал, что липчанину продали товар с производственным браком. Его иск был удовлетворен. Теперь мужчина получит от магазина более 100 тыс. рублей, а бракованный диван вернется в магазин, сообщает GOROD48.

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