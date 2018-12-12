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Олимпийская чемпионка по фехтованию зареклась тренировать «тупых детей»

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян не намерена работать тренером после завершения карьеры, поскольку не хочет учить «тупых детей». Об этом спортсменка заявила в эфире телеканала «Матч ТВ» в интервью фигуристу Алексею Ягудину.

«Я безумно люблю детей. Огромное количество времени провожу с ними. Но как бы это ужасно не звучало, дети — тупые. В хорошем смысле этого слова. Я смотрю, как работает тренерский состав. И думаю: Господи, вы десять лет объясняете каждый божий день одно и то же. Я просто не смогу. Я сойду с ума», — цитирует Егорян «Ридус».

Спортсменка также вспомнила свои тренировки в детстве, когда наставник просила ее сделать шаг вперед, а она вместо этого делала шаг в сторону или назад.

После Олимпиады в Рио российские власти вручили победителям автомобили BMW X6, иномарка появилась в том числе и у фехтовальщицы Яны Егорян.

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