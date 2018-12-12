Олимпийская чемпионка по фехтованию зареклась тренировать «тупых детей»
Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян не намерена работать тренером после завершения карьеры, поскольку не хочет учить «тупых детей». Об этом спортсменка заявила в эфире телеканала «Матч ТВ» в интервью фигуристу Алексею Ягудину.
«Я безумно люблю детей. Огромное количество времени провожу с ними. Но как бы это ужасно не звучало, дети — тупые. В хорошем смысле этого слова. Я смотрю, как работает тренерский состав. И думаю: Господи, вы десять лет объясняете каждый божий день одно и то же. Я просто не смогу. Я сойду с ума», — цитирует Егорян «Ридус».
Спортсменка также вспомнила свои тренировки в детстве, когда наставник просила ее сделать шаг вперед, а она вместо этого делала шаг в сторону или назад.
После Олимпиады в Рио российские власти вручили победителям автомобили BMW X6, иномарка появилась в том числе и у фехтовальщицы Яны Егорян.