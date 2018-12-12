Деды Морозы в погонах встретят пассажиров на вокзале Калуги

МВД начинает свою традиционную новогоднюю акцию «Полицейский Дед Мороз». На вокзалах Калуги и Сухиничей пассажиров будут встречать Деды Морозы в погонах.

Как отмечает газета «Весть», участники акции постараются создать гражданам праздничное настроение. Они проведут для пассажиров викторины и конкурсы, а заодно напомнят о правилах безопасного поведения на железной дороге.

Между тем власти Калужской области объявили о скором открытии в столице региона резиденции Деда Мороза в Доме мастеров. Она распахнет свои двери в полдень 22 декабря.

Ранее были названы города, где можно зарядиться новогодним настроением. Лидеры списка — Москва и Санкт-Петербург.