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Пассажирка отсудила 30 тыс. рублей за сломанную в автобусе руку в Татарстане

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Жительница Набережных Челнов отсудила у МУП «Электротранспорт» 30 тыс. рублей за сломанную в общественном транспорте руку. Об этом сообщает сайт Набережночелнинского городского суда Республики Татарстан.

Инцидент произошел в Набережных Челнах в феврале 2018 года. Во время поездки в общественном транспорте местная жительница упала и сломала себе руку. Следствие установило, что водитель «НЕФАЗа» совершил резкий и опасный маневр, из-за которого пассажирка не смогла удержаться. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

Обратившись в суд, потерпевшая требовала 100 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. Суд удовлетворил иск частично, обязав предприятие выплатить 30 тыс. рублей.

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