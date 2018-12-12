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В Кремле отреагировали на слова Порошенко о войне с Россией

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В Кремле отреагировали на слова президента Украины Петра Порошенко, назвавшего инцидент в Керченском проливе войной с Россией. Несогласие с трактовкой киевских властей высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Речь идет о провокации с украинской стороны и грубом нарушении границы РФ со всеми вытекающими последствиями для нарушителей», — указал Песков.

Он добавил, что на Украине продолжается предвыборная кампания, и действующие власти используют образ «врага России» для достижения внутриэлекторальных целей.

12 декабря Порошенко в интервью телеканалу Fox News назвал инцидент в Керченском проливе войной, а действия российских пограничников — агрессией. Свое заявление украинский политик адресовал президенту России Владимиру Путину.

25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды РФ в Черном море. Они не подчинились требованиям погранслужбы ФСБ и были задержаны с применением силы.

Против украинских моряков возбудили уголовное дело. В ходе допроса они признали, что их действия носили провокационный характер. В конце ноября Киевский суд Симферополя арестовал моряков на два месяца.

Путин назвал произошедшее в Керченском проливе провокацией, которая необходима Порошенко для обострения ситуации в связи с низким электоральным рейтингом.

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