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Двое рыбаков провалились под лед на Волге в Ульяновской области

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На реке Волге в Ульяновской области под лед провалился снегоход с двумя рыбаками. Один погиб, второй госпитализирован.

Как сообщает 1ul.ru со ссылкой на ГУ МЧС по региону, инцидент произошел в 10 часов утра сегодня, 12 декабря, в 2 км от города Сенгилея. Рыбаки отправились на реку на снегоходе «Буран».

Тонкий лед не выдержал, и люди оказались в воде. Спасателей вызвали местные жители, которые услышали крики о помощи. Они прибыли на место инцидента на судне на воздушной подушке «Хивус». Одного мужчину удалось спасти, второй был уже без признаков жизни.

Подобный инцидент произошел на Волге в Спасском районе Татарстана накануне. Под лед ушел снегоход с санями, в которых находились шесть рыбаков. Они смогли выбраться из полыньи самостоятельно.

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