Производство молока выросло в Республике Коми

Аграрии в Республике Коми к концу года произведут 37 тыс. т молока. Производство выросло на 2,6%.

По данным министерства сельского хозяйства и потребительского рынка, средний надой составляет 4,6 т на одну корову, что больше уровня прошлого года на 269 кг. При этом отмечается увеличение доли молока высшего сорта с 60% в 2016 году до 80% в 2018 году. Об этом сообщает ИА «Комиинформ».

В ведомстве отмечают, что за два года 19 хозяйств в регионе обновили помещения и улучшили условия содержания животных. Это позволило увеличить надои. Кроме того, на производительности положительно сказалось качество кормов. Их заготовили в большем объеме и лучшего качества.

Для работников агропромышленного комплекса стартовала образовательная программа по повышению производительности коров и качества молока. Слушателями стали более 60 специалистов из 25 компаний.