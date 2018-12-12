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ФИФА назвала «Лужники» лучшим стадионом в мире по видимости с трибун

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Московский стадион «Лужники» стал лучшим в мире по видимости поля с трибун по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом 12 декабря сообщил глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев в беседе с агентством городских новостей «Москва».

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«Специалисты Международной федерации футбола заявили, что стадион «Лужники» стал лучшим в мире, в частности, по видимости поля с трибун. Во время реконструкции проводили проверки 50 делегаций подразделений ФИФА. Каждая из них отвечала за свою часть — кто за места на трибуне, кто за освещение. Замечания экспертов мы устраняли в кратчайшие сроки», — заявил Бочкарев.

Глава департамента строительства также добавил, что общая стоимость реконструкции, завершившейся в 2017 году, составила 26,6 млрд, пишет «Газета.ру». Всего за время проведения домашнего чемпионата мира по футболу 2018 года стадион «Лужники» посетили 546 077 человек.

Как напоминает «Ридус», большая спортивная арена олимпийского комплекса «Лужники» была открыта летом 1956 года и первоначально вмещала в себя 101 тыс. зрителей. После масштабной реконструкции, которая завершилась в 2017 году, на стадионе убрали беговые дорожки и полностью перестроили трибуны, после чего вместимость арены сократилась до 81 тыс. человек.

26 октября сообщалось, что ЧМ-2018 по футболу в России признан лучшим в истории. Мировое первенство впервые проходило в РФ. ЧМ-2018 с 14 июня по 15 июля принимали 11 городов страны. Матчи проходили на 12 стадионах.

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