В «Росконтроле» пояснили низкое количество качественного сливочного масла
Научный консультант Экспертного центра Союза потребителей «Росконтроль» Светлана Дмитриева рассказала, почему при проверке образцов сливочного масла 37 брендов лишь шесть оказались качественными, 14 образцов получили минусы, а 17 попали в черный список. Об этом сообщает сайт телеканала РЕН ТВ.
По ее словам, шесть образцов масла были фальсифицированы с помощью немолочного жира — в пяти из них был обнаружен растительный жир, а в одном выявили говяжий.
«Сейчас фальсификация масла животными жирами набирает обороты, потому как это не выявляется в лабораториях, чем пользуются недобросовестные производители», — отметила Дмитриева.
Эксперт напомнила, что в 2017 году результаты проверки были еще хуже, а не имел недостатков только один образец.
В числе лучших по итогам исследования качества оказалось масло «Экомилк», «Радость вкуса», «Брест-Литовск», «Вкуснотеево», «Милава» и «Доярушка». Говяжий жир был обнаружен в продукции бренда «Домик в деревне», а растительный — в масле «Родная кухня», «Солнечная долина», «Лав продукт», «Молоко плюс» и «Посейдон сервис».