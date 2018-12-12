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В «Росконтроле» пояснили низкое количество качественного сливочного масла

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Научный консультант Экспертного центра Союза потребителей «Росконтроль» Светлана Дмитриева рассказала, почему при проверке образцов сливочного масла 37 брендов лишь шесть оказались качественными, 14 образцов получили минусы, а 17 попали в черный список. Об этом сообщает сайт телеканала РЕН ТВ.

По ее словам, шесть образцов масла были фальсифицированы с помощью немолочного жира — в пяти из них был обнаружен растительный жир, а в одном выявили говяжий.

«Сейчас фальсификация масла животными жирами набирает обороты, потому как это не выявляется в лабораториях, чем пользуются недобросовестные производители», — отметила Дмитриева.

Эксперт напомнила, что в 2017 году результаты проверки были еще хуже, а не имел недостатков только один образец.

В числе лучших по итогам исследования качества оказалось масло «Экомилк», «Радость вкуса», «Брест-Литовск», «Вкуснотеево», «Милава» и «Доярушка». Говяжий жир был обнаружен в продукции бренда «Домик в деревне», а растительный — в масле «Родная кухня», «Солнечная долина», «Лав продукт», «Молоко плюс» и «Посейдон сервис».

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