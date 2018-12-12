Япония и Китай остаются главными импортерами приморской рыбы и икры

Основными импортерами икры и рыбы лососевых пород из Приморья остаются Япония и Китай. В ноябре Россельхознадзор (РСХН) по Приморскому краю и Сахалинской области оформило ветеринарные сертификаты на экспортные партии рыбы общим весом 5,6 тыс. т: горбуша, кета, кижуч, чавыча.

В прошлом месяце на экспорт направлено 1204 т красной икры, в том числе 1 т уехала в КНР, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на информацию пресс-службы управления РСХН.

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков 8 декабря заявил о резком падении цен на красную икру. Стоимость продукта снизилась из-за рекордного улова лососевых в России в этом году. В 2018 году улов составил 677 т, что почти в два раза превышает прошлогодние результаты. Шестаков также отметил, что подобных показателей удалось добиться благодаря усилиям органов по рыбоохране.