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Качество водоснабжения улучшают в Туле

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В Туле реализуют программу по приведению водоснабжения в Ленинском районе в нормативное состояние. Несколько населенных пунктов подключены к городской системе.

По данным администрации, около 2 тыс. жителей Ульяновки, Семеновки и Рождественки использовали воду ненормативного качества из колодцев. Чтобы обеспечить людей качественным водоснабжением, был проложен новый трубопровод и реконструирована канализационно-насосная станция. Она позволяет подавать воду на три населенных пункта, сообщает газета «Тульские известия».

Кроме того, при строительстве детского сада в селе Зайцево было построено 2 км водовода. Это позволит обеспечить централизованным водоснабжением весь населенный пункт.

Муниципальная программа рассчитана до 2024 года.

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