Песков оставил без комментариев отставку Абдулатипова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, отказался комментировать заявление бывшего главы Республики Дагестан Рамазана Абдулатипова, который в интервью РБК связал свою отставку с преследованием российского сенатора Сулеймана Керимова во Франции и с преследованием братьев Магомедовых.

«Мы оставим это без комментариев», — заявил он.

Рамазан Абдулатипов руководил Дагестаном с 2013 по 2017 год. С октября 2017 года он занимает пост специального представителя президента России по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества с государствами Каспийского региона.

26 сентября стало известно, что брат бывшего главы республики был задержан за участие в преступном сообществе. Ранее по данному уголовному делу были задержаны руководитель республиканского бюро медико-социальной экспертизы Магомед Махачев и его подчиненные.

Керимов находился под следствием во Франции с ноября прошлого года, его обвинили в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов при покупке вилл на Лазурном Берегу. По мнению следователей, он якобы покупал жилье по заниженной цене и оформлял его на подставных лиц. Позже сенатора оправдали, 2 июля стало известно, что он вернулся в Россию.