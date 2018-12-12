Собянин поздравил москвичей с 25-летием Конституции РФ

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил горожан с 25-летием Конституции РФ и напомнил, что основной закон государства является фундаментом устойчивого развития страны. Телеграмма главы города опубликована на сайте столичной мэрии.

Чиновник отметил, что Конституция, принятая всенародным голосованием, провозглашает Россию социальным государством и задает высокие правовые и социальные стандарты, которым старается соответствовать и столица.

«Москва стремится стать городом, удобным для жизни. Мы строим дороги и станции метро, благоустраиваем парки и улицы, повышаем качество и доступность медицинской помощи, укрепляем лидирующие позиции столичного образования, проявляем особую заботу о пожилых людях, инвалидах и семьях с детьми», — приводит слова Собянина сетевое издание m24.ru.

Мэр также пообещал продолжить реализацию приоритетных программ, направленных на улучшение жизни миллионов людей. Он добавил, что Конституция создает базовые условия для достижения высоких целей в столице.

День Конституции в России отмечается ежегодно 12 декабря. Несмотря на то что праздник не является официальным выходным днем, с 2005 года он причислен к памятным датам РФ.