Суд признал законным передачу иска Глушакова о разводе в Москву

Ростовский областной суд признал законным передачу в Москву иска капитана футбольного клуба «Спартак» Дениса Глушакова о разводе с женой Дарьей. Об этом стало известно в среду, 12 декабря.

«Определение районного суда оставить без изменения», — передает ТАСС слова судьи.

Глушаков в сентябре подал иск к супруге о расторжении брака, взыскании алиментов и определении места жительства несовершеннолетних детей. Тогда Миллеровский районный суд (Ростовская область) во время предварительного заседания принял решение о передаче иска в Москву по месту жительства ответчика. Адвокат футболиста обжаловал это решение.

В октябре Никулинский суд Москвы приступил к рассмотрению аналогичного иска, поданного женой спортсмена. Она также потребовала раздела совместного имущества, взыскания алиментов и определения места жительства детей.

Ранее стало известно, что супруга Глушакова обратилась в полицию с заявлением о намерении мужа убить ее. По словам защитника, угрозы связаны с бракоразводным процессом. Спортсмен якобы хотел, чтобы жена отказалась от исковых требований.

8 декабря футболист «Спартака» обратился в полицию с просьбой проверить причастность его супруги Дарьи и связанных с ней людей к выводу денег из семейного бюджета на подконтрольные им счета.