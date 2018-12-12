Вторые смены в школах Челябинской области ликвидируют к 2025 году

В Челябинской области идет активное строительство школ и детских садов — три школы в Челябинске и два учебных заведения в Магнитогорске появятся к 2019 году. Строительство ведется в рамках федеральной программы, согласно которой необходимо убрать третьи и вторые смены в школах к 2025 году.

Чтобы выполнить задачу о переводе всех учеников на обучение в первую смену, по поручению главы региона строятся новые школы. Так, в сентябре 2018 года в микрорайоне «Ньютон» в Челябинске был открыт образовательный центр № 4. В комплекс вошли два детских сада, в будущем планируется построить третий. Также были открыты школы в поселке Есаульском Сосновского района и Магнитогорске.

Директор образовательного центра № 4 Светлана Сергеева рассказала сайту 1obl.ru, что продумывается организация общих мероприятий дошколят и первоклассников, развитие преемственности у воспитателей детского сада и учителей, чтобы дети, перейдя из детского сада в школу, были к ней адаптированы.

Образовательный центр № 4 посетили депутаты областного законодательного собрания. Они обсудили федеральный проект «Новая школа», улучшение качество образования. Председатель заксобрания региона Владимир Мякуш заключил, что новые школы должны быть такими, как образовательный центр № 4.