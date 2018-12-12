Дикие косули бродят по улицам города в Новосибирской области

Жители Куйбышева в Новосибирской области сообщили о «нашествии» косуль. Животные оказались на улицах города из-за миграции.

О появлении косуль местные жители сообщили в социальных сетях. Горожане сообщают, что животные напуганы. В поисках безопасного пути косули бьются о заборы и рискуют получить травмы. Охотоведы попросили жителей Куйбышева оперативно сообщать о местонахождении косуль для их отлова и возвращения в природную среду. Об этом пишет vn.ru.

Появление косуль в городе эксперты объясняют миграцией животных. Ранее их заметили жители деревни Сартаково. Зоологи поясняют, что в условиях города косули теряются и испытывают сильный стресс.

Ранее сообщалось, что на острове Ольхон в Иркутской области косуль пересчитали с помощью тепловизоров. Численность животных значительно сократилась.