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Аналитики проанализировали полеты бизнесменов из РФ на Украину за три года

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Эксперты агентства делового туризма «Аэроклуб» изучили спрос на авиабилеты в Украину среди сотрудников ведущих компаний, работающих в России. Специалисты сравнили данные в период с октября 2014 по октябрь 2018 года.

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Аналитики отметили, что после прекращения прямого авиасообщения между Россией и Украиной в октябре 2015 года число деловых путешественников в период 2015-1016 годов сократилось на 19%, но к настоящему моменту число бизнес-туристов превзошло докризисный уровень на 15%.

Чаше всего через транзитные страны летают на Украину представители сегмента потребительских товаров повседневного спроса, треть авиабилетов были приобретены сотрудниками именно этих компаний. В целом, несмотря на сложные отношения Москвы и Киева, направление оставалось востребованным, заверяют в «Аэроклубе».

Киев пользовался популярностью как место получения американской визы, пояснила глава агентства Юлия Липатова. Но после введения запрета на въезд на Украину для российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет, большинство предпринимателей отказались от планов. 

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В настоящее время в стране в ряде граничащих с РФ областей действует военное положение, введенное после того, как 25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды России в Черном море. Москва назвала инцидент провокацией Киева перед президентскими выборами, которые планируется провести на Украине в марте 2019 года.

На фоне этого 30 ноября погранслужба запретила въезд в страну российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет, а в Верховной раде предложили не пускать на украинскую территорию и россиянок.

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