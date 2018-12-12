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Дополнительный отпуск предлагают дать дружинникам в Псковской области

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил расширить льготы для народных дружинников. Рассматриваются варианты введения дополнительного отпуска и поощрения путевками в санатории.

По муниципальной программе народные дружинники в Пскове получают 500 рублей за каждую смену, которая длится не менее четырех часов. Всего за месяц у каждого дружинника получается 4–8 выходов в зависимости от времени года. В Великих Луках за выход дружинники получают 250 рублей, но для них действуют разовые поощрения и отгулы на работе. Об этом сообщает Псковская лента новостей.

Губернатор поручил расширить перечень льготных мер в отношении народных дружинников и ввести их в региональный закон.

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