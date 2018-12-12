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В Кремле вызвала сожаление история с травлей онкобольных в Москве

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Фото: РИА Новости/Игорь Руссак
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В Кремле слышали об истории со сбором подписей за выселение родителей и их онкобольных детей из съемной квартиры в Москве. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 12 декабря.
Он отметил, что эта история вызывает только сожаление, однако этот вопрос не является темой для обсуждения в администрации президента.

«Можем надеяться только на то, что жители не сочтут за труд ознакомиться с какой-то минимальной информацией об онкологии», — указал Песков.

8 декабря стало известно, что жительница одного из столичных районов инициировала сбор подписей против проживания в подъезде родителей с онкобольными детьми, которые приезжают на лечение в Москву.

По словам женщины, рак передается воздушно-капельным путем. При этом она рассказала, что свои познания о «заразности» онкологических заболеваний почерпнула из телепередач.

Действия москвички вызвали широкий общественный резонанс, и этой историей заинтересовались сотрудники Следственного комитета и Генпрокуратуры. Как заявлял официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной, в действиях жильцов дома усматривается дискриминация. Пока это неофициальные выводы, и проверка продолжается.

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