Песков отказался комментировать статью Медведева о Конституции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, что премьер-министр Дмитрий Медведев допустил изменения в Конституции, напомнил, что глава государства уже отвечал на этот вопрос.

От комментариев статьи председателя правительства о возможных некоторых изменениях основного закона России Песков отказался.

«Я не могу комментировать статью Дмитрия Анатольевича», — уточнил он. Песков добавил, что никогда не слышал, чтобы российский лидер и глава кабмина обсуждали вопрос изменения Конституции.

В статье «25 лет Конституции: баланс между свободой и ответственностью», опубликованной в журнале «Закон», Дмитрий Медведев не исключил внесение правок, касающихся актуализации статуса органов власти и развития прав. Одновременно премьер высказался против глобальных изменений основного закона.

10 декабря сообщалось, что Владимир Путин встретится с судьями Конституционного суда в честь 25-летия Конституции страны.

12 декабря в России отмечают День Конституции. В этот день в 1993 году прошли выборы в законодательный орган России — Федеральное собрание, а также было проведено всенародное голосование по принятию основного закона. Положения документа вступили в силу в день опубликования — 25 декабря 1993 года.