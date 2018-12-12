Прямой эфир

Песков отказался комментировать статью Медведева о Конституции

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, что премьер-министр Дмитрий Медведев допустил изменения в Конституции, напомнил, что глава государства уже отвечал на этот вопрос.

Рожденная всенародной резолюцией: Конституции исполнилось 25 лет
Четверть века назад россияне одобрили Основной закон на референдуме

От комментариев статьи председателя правительства о возможных некоторых изменениях основного закона России Песков отказался.

«Я не могу комментировать статью Дмитрия Анатольевича», — уточнил он. Песков добавил, что никогда не слышал, чтобы российский лидер и глава кабмина обсуждали вопрос изменения Конституции.

В статье «25 лет Конституции: баланс между свободой и ответственностью», опубликованной в журнале «Закон», Дмитрий Медведев не исключил внесение правок, касающихся актуализации статуса органов власти и развития прав. Одновременно премьер высказался против глобальных изменений основного закона.

10 декабря сообщалось, что Владимир Путин встретится с судьями Конституционного суда в честь 25-летия Конституции страны.

12 декабря в России отмечают День Конституции. В этот день в 1993 году прошли выборы в законодательный орган России — Федеральное собрание, а также было проведено всенародное голосование по принятию основного закона. Положения документа вступили в силу в день опубликования — 25 декабря 1993 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Основной закон страны никогда не читали 42% россиян
Матвиенко заявила об отсутствии необходимости менять Конституцию

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017