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В Великобритании запустили процедуру голосования по вотуму недоверия Мэй

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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Глава руководящего комитета Консервативной партии Великобритании Грэм Брэди сообщил о запуске процедуры голосования по вотуму недоверия премьер-министру страны Терезе Мэй.

По его словам, голосование пройдет в среду, 12 декабря, между 18.00 и 20.00 (15.00 и 17.00 мск), передает Sky News.

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Брэдли отметил, что необходимый для запуска процедуры голосования порог в 15% обращений со стороны парламентариев был превышен. Он также добавил, что голоса будут просчитаны сразу же и результат голосования объявят в сжатые сроки.

В свою очередь Мэй, комментируя решение своих однопартийцев о вотуме недоверия, заявила, что ее отставка рискует задержать или даже отменить процесс по выходу страны из состава ЕС (Brexit).

«Новому лидеру придется продлить или даже отменить выполнение статьи 50 (в которой прописаны сроки Brexit. — Рред.), что задержит или остановит Brexit», — цитирует премьер-министра Би-би-си.

Мэй подчеркнула, что будет бороться за свой пост и доведет процедуру выхода Великобритании из Евросоюза до конца.

Ранее представитель Мэй сообщил, что голосование в палате общин парламента Великобритании по поводу условий Brexit состоится до 21 января 2019 года.

25 ноября Европейский совет одобрил соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Brexit должен состояться в ночь на 30 марта 2019 года, после чего Британию ожидает переходный период, во время которого будут решены спорные вопросы.

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