СК возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины в московском кафе

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины в перестрелке в одном из кафе на юго-западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК РФ.

Инцидент произошел вечером 11 декабря в заведении на Ленинском проспекте. Двое мужчин во время встречи произвели не менее шести выстрелов из огнестрельного оружия в своего знакомого. От полученных ранений тот скончался на месте, пишет РИАМО.

Уголовное дело возбуждено по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия. Следователи отрабатывают различные версии совершенного преступления, устанавливают все обстоятельства убийства, проводят оперативно-разыскные мероприятия для задержания причастных к случившемуся.

Для розыска участников перестрелки полиция объявила план «Перехват». По словам очевидцев, мужчины сидели за столом, а потом вдруг начали стрелять друг в друга — с обеих сторон прозвучало порядка 12 выстрелов, пишет сетевое издание m24.ru. После этого зачинщики скрылись на трех машинах, забрав с собой одного раненного. Жертвой стрельбы стал мужчина 30–35 лет.

По данным РЕН ТВ, тело мужчины с огнестрельными ранениями обнаружили в кафе «Райская трапеза».