Бухгалтера фирмы в Оренбурге заподозрили в присвоении 20 млн рублей

Уголовное дело возбудили в отношении бухгалтера фирмы в Оренбурге. 56-летнюю женщину подозревают в присвоении 20 млн рублей.

Следствие считает, что женщина осуществляла финансовые махинации и присваивала деньги, имея доступ к счетам компании. Средства она использовала по собственному усмотрению.

Сначала бухгалтер причина ущерб предпринимателю, у которого работала, который оценили в 11,5 млн рублей. Затем похитила в районе 9 млн рублей со счетов организации, сообщает РИА «Оренбуржье».

Ранее в МВД заявили об увеличении количества уголовных преступлений в сфере экономической деятельности за 10 месяцев 2018 года. Оно выросло более чем на 19% по сравнению с тем же периодом прошлого года.