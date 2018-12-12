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Количество ДТП с пешеходами снизилось в Нижегородской области

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ГИБДД Нижегородской области сообщает о снижении количества ДТП с участием пешеходов. С начала года произошло чуть более 1,4 тыс. аварий.

По данным Госавтоинспекции, число ДТП с пешеходами снизилось по сравнению с 2017 годом на 6,9%. Смертельные травмы получили 116 человек, что на 14,7% ниже прошлогоднего показателя, пострадали 1,36 тыс. пешеходов. Об этом сообщает ИА «НьюсНН».

Большинство ДТП происходило по вине водителей. В основном аварии с участием пешеходов случались на первой полосе движения.

Всего с начала 2018 года зафиксировано почти 5 тыс. дорожных аварий.

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