Двухмесячная норма осадков выпала на территории Крыма

Синоптики сообщили о повышении уровня воды в реках на Крымском полуострове. Причиной стало выпадение большого количества осадков.

По данным Крымского гидрометцентра, дожди принес южный циклон. Осадки прошли по всему полуострову, двухмесячная норма осадков выпала в северных, южных и юго-восточных районах Крыма. Об этом сообщает ИА «Крыминформ».

После длительного пересыхания возобновился сток в селевом бассейне. Днем 11 декабря больше всего осадков выпало в Джанкое и Клепинино — по 44 мм. В Раздольном выпало 35 мм осадков, в Симферополе — 32 мм.

О сильных дождях и штормовом ветре жителей полуострова предупредило МЧС. 12 декабря, согласно прогнозам, ожидается гололедица и отложение мокрого снега.